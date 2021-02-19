Son dakika haberleri! Ünlü şarkıcı Nilüfer koronavirüs aşısı yaptırdı
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Son dakika haberleri! Ünlü şarkıcı Nilüfer koronavirüs aşısı yaptırdı

19.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:14
Son dakika haberleri! Ünlü şarkıcı Nilüfer koronavirüs aşısı yaptırdı

Son dakika haberine göre İdris TİFTİKCİ / Ünlü şarkıcı Nilüfer, koronavirüs aşısı yaptırdı.

İdris TİFTİKCİ/ Ünlü şarkıcı Nilüfer, koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşı olduğu anları da sosyal medya hesabından da paylaşan Nilüfer, "Alerjik bir bünyem olduğu için doğrusunu isterseniz kaç gündür birazcık endişeliydim. Ama aşı olmadan gerçektende bu berbat durumdan, bu pandemiden kurtulma şansımız yok. Önceleri aşı olmayı düşünmüyordum. Ama zaman geçtikçe ikna oldum. Bir kaç gündür de birazcık açıkcası endişeliyim, kaygılıyım. Ama oldum işte. Şimdilik bir şey yok. Bekleyeceğiz. İnşallah da birşey olmaz. İnşallah ikinci aşıdan sonra da bir şey olmaz. İnşallah bolca antikor üretiriz." dedi.


Son dakika haberleri! Ünlü şarkıcı Nilüfer koronavirüs aşısı yaptırdı
Son dakika haberleri! Ünlü şarkıcı Nilüfer koronavirüs aşısı yaptırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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