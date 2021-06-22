Ünlü şarkıcı kripto para piyasasına giriyor
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Ünlü şarkıcı kripto para piyasasına giriyor

Ünlü şarkıcı kripto para piyasasına giriyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yaptığı ticari yatırımlarla dikkat çeken Emrah, bu kez kendi adıyla kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getirmek için çalışmalara başladı.

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen kripto paraya merak sardı. 2018 yılında konser teklifi karşılığında para yerine 30 Bitcoin talep eden Emrah, gözünü kripto paraya dikti.

HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Bitcoin'de hatırı sayılır derecede yatırımı olduğu bilinen Emrah, bu kez kendi coin'ini çıkarma kararı aldı.

Yurtdışından yatırım danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda kripto para piyasasına girmeye karar veren Emrah, gerekli prosedürleri yerine getirmek için hazırlıklara başladı.

İSİM KONUSUNDA KARARSIZ

İsim konusunda henüz net karar veremeyen şarkıcının, Emcoin ve Emrahcoin arasında gidip geldiği konuşuluyor.

Emrahcoin'de detayların yakın zamanda belli olması bekleniyor. Emrah'ın kendi dijital parasıyla nasıl bir proje üreteceği de netleşmedi.

Öte yandan 2020 yükselişiyle birlikte piyasaya yeni sürülen kripto paralar madencilik teknolojisinden uzaklaşmış durumda. Yani Emrahcoin teknik olarak bir token olabilir. Böylece Emrah belirli sayıda djital parayı piyasaya sürebilir.

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Ünlü şarkıcı kripto para piyasasına giriyor
Ünlü şarkıcı kripto para piyasasına giriyor

Kaynak: Snob Magazin

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