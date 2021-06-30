Ünlü şarkıcı kanseri yendiğini duyurdu
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Ünlü şarkıcı kanseri yendiğini duyurdu

Ünlü şarkıcı kanseri yendiğini duyurdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, geçtiğimiz aylarda kanser olduğunu duyurmuş ve kemoterapiye başladığını söylemişti. Şimal, yaptığı son paylaşımda kanseri yendiğini duyurdu. İşte Şimal'ın o açıklamaları...

Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurmuş ve kemoterapiye başladığını söylemişti. Sevenlerinin desteğiyle zor günleri atlatan Şimal kanseri yendi.

Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran ünlü şarkıcı gözyaşları içinde kanseri yendiğini söyledi. Kafasındaki peruğu çıkartıp "artık kurtuldum" dedi.

"BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM"

Şimal yaptığı açıklamada, 'O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sırada ameliyatım var. İlaçlardan sonra ameliyat tarihim belirlenecek' ifadelerini kullandı.

ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal'in 400'e yakın bestesi bulunuyor.

İlk olarak 2012 yılında çıkış yapan şarkıcının 'Başlangıç' adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlenmişti.

Ünlü şarkıcı kanseri yendiğini duyurdu
Ünlü şarkıcı kanseri yendiğini duyurdu
Ünlü şarkıcı kanseri yendiğini duyurdu
Ünlü şarkıcı kanseri yendiğini duyurdu

Kaynak: Snob Magazin

Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, güzel haberi peruğunu çıkararak verdi
Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, güzel haberi peruğunu çıkararak verdi
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