Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki gün Çeşme Ayayorgi'de objektiflere yansıdı. Karaca'nın Yapıcıoğlu'nu öpücüklere boğduğu görüldü.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca ile kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nun aşkı tam gaz devam ediyor. Tatillerine Çeşme'de devam eden aşıkların birbirlerine sevgi gösterisinde bulunduğu anlar objektiflere yansıdı.

ARKADAŞLARIYLA SOHBET ETTİLER

İskelede oturmayı tercih eden iki sevgili kendilerini çeken gazetecileri görünce uzaktan selam verdi.Birbirlerine sarılarak öpüşen Karaca ile Yapıcıoğlu'nun romantik anları objektiflere yansırken çift, daha sonra da arkadaşları ile sohbet ederek mekana geçtiler.

"YAŞ FARKINA TAKILMIYORUZ"

Ünlü şarkıcıdan 21 yaş küçük olan Can Yapıcıoğlu, organizatör kariyerinin yanı sıra şarkıcı, besteci ve piyanist olarak tanınıyor.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının aralarındaki yaş farkının sorun olup olmadığına dair sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Benden daha olgun bir adam. Yaş farkına hiç takılmıyoruz" demişti.