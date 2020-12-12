Ünlü şarkıcı Hadise'den ayrılık açıklaması
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Ünlü şarkıcı Hadise'den ayrılık açıklaması

12.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:05
Ünlü şarkıcı Hadise'den ayrılık açıklaması

Ünlü şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım birlikteliği sonlandı.

Ünlü şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım birlikteliği sonlandı. Hadise, "Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından sevgilisi Kaan Yıldırım ile olan ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim... Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun... Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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