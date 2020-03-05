Ünlü şarkıcı Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı

05.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43

Uzun sarı saçları ve şıklığı ile her zaman olduğu gibi göz kamaştıran Gülşen'e sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Arkadaşlarının yanına giderken bir anda yoğun bir hayran kalabalığı ile karşılaşan başarılı şarkıcı, kendisini bekleyen arkadaşlarına rağmen sevenleri ile uzun süren bir fotoğraf çektirme maratonu yaşadı.



