Ünlü şarkıcı Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı
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Ünlü şarkıcı Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı

Şarkıcılıkta ki başarısının yanı sıra söz yazarlığı ile de büyük bir başarıya sahip olan güzel şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

05.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43
Ünlü şarkıcı Gülşen yoğun ilgiden konuşamadı

Uzun sarı saçları ve şıklığı ile her zaman olduğu gibi göz kamaştıran 'e sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Arkadaşlarının yanına giderken bir anda yoğun bir hayran kalabalığı ile karşılaşan başarılı şarkıcı, kendisini bekleyen arkadaşlarına rağmen sevenleri ile uzun süren bir fotoğraf çektirme maratonu yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin

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