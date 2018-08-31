Ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in Babası Hayatını Kaybetti
Ünlü sanatçı Gökhan Özen, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Bakırköy'de sahnedeyken, babası Osman Nuri Özen'in vefat haberi sanatçının ekibine ulaştı.
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri için Bakırköy'de sahne aldıktan sonra babası Osman Nuri Özen'in ölüm haberini aldı.
ACI HABERİ SAHNEDEN İNİCE ALDI
Acı haberi sahneden indiğinde öğrenen sanatçı, sahne sonrası konser alanından kendi aracı ile Ankara'ya gitti. 78 yaşında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Makine Yüksek Mühendisi Osman Nuri Özen, bugün cuma namazının ardından Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
YORUMLAR (13)
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akıl düzeyi ne kadar düşük insanımız var bizim cahillik hat safhada. şurda yorumların bazılarını okudukça anlıyor insan.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesin.ölenle ölünmez içmeye devam edelim.mangalı yaktım rakı ve birada var.hadi canlar içelim içelim içelimCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİN TOPRAĞI BOL MEKANI CENNET OLSUN NURLAR İÇİNDE YATSIN TÜM GÖKHAN ÖZEN FANCILARININ VE SEVENLERİNİN BAŞI SAĞOLSUNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nur içinde yatsınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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keşke benim babamda ölse.ölmüyor ki.azrail unuttu sanırım canını almayıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır