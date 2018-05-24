Ünlü Şarkıcı Ebru Yaşar "Ucuz" Diyerek Metroya Bindi

Zamandan tasarruf etmek isteyen şarkıcı Ebru Yaşar soluğu toplu taşıma aracı olan metroda aldı. Şarkıcı metroda akbil basarken çektiği fotoğrafı da Instagram hesabından paylaştı.

"YAŞASIN METRO"

Ebru Yaşar Instagram sayfasında paylaşımlarının altına şu notu düştü: "Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım... Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetlisi de zamandan tasarruf."

"SADECE HARÇLIK ALIRIM"

Geçtiğimiz günlerde, ticaretten anlamadığını söyleyen şarkıcı, "Tüccar değilim, sanatçıyım. Bizim evde o işlere eşim bakar. Kendi paramı da gönül rahatlığıyla kocama emanet ederim. O ticaret yapar. Sadece harçlık alırım. Her işin bir ehli var" şeklinde konuşmuştu.