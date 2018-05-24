Ünlü Şarkıcı Ebru Yaşar "Ucuz" Diyerek Metroya Bindi
Eşinden harçlık alarak geçindiğini söyleyen ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, toplu taşımanın ucuz olduğunu söyleyerek metroya bindi.
Zamandan tasarruf etmek isteyen şarkıcı Ebru Yaşar soluğu toplu taşıma aracı olan metroda aldı. Şarkıcı metroda akbil basarken çektiği fotoğrafı da Instagram hesabından paylaştı.
"YAŞASIN METRO"
Ebru Yaşar Instagram sayfasında paylaşımlarının altına şu notu düştü: "Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım... Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetlisi de zamandan tasarruf."
"SADECE HARÇLIK ALIRIM"
Geçtiğimiz günlerde, ticaretten anlamadığını söyleyen şarkıcı, "Tüccar değilim, sanatçıyım. Bizim evde o işlere eşim bakar. Kendi paramı da gönül rahatlığıyla kocama emanet ederim. O ticaret yapar. Sadece harçlık alırım. Her işin bir ehli var" şeklinde konuşmuştu.
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yazık valla kıyamam ben onaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tu yazık olmuş hiç ünlü metroya biner mi !. . Habere bak. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Burada iki değişik bayan ismiyle saçma sapan şeyler yazan kişi WANLI denen şebelektir. Aklınca komiklik yapıyor gerzek.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok ucuz canım biz hergün kullanan asgari ücretle geçinen insanlara da çok ucuz bildiğiniz gibi değil hobi olsun diye sabah akşam biniyoruz. . töbe yarabbiiiiiiiiiiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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avrupada bakan metroya biniyor ne var bunda haber yapacakCevap Yaz 8 Yayından Kaldır