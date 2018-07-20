Burcu Güneş'in Konser Verdiği Sahne, Karavanının Üzerine Düşmekten Son Anda Kurtarıldı

Burcu Güneş, dün akşam Şile'de düzenlenen 31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Konserin bitişiyle birlikte karavanına geçen şarkıcı, çıkan şiddetli fırtına sonrası sahnenin kaldığı karavanın üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Etrafta uçuşan cisimlerin karavana isabet ettiği öğrenilirken şarkıcı olayı yara almadan atlattı.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre, Konser sonrası sahnenin hemen yanında bulunan karavanına geçen şarkıcı alanda çıkan şiddetli fırtına sonrası, sahnenin kaldığı karavanının üzerine düşmesinden güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtuldu. Sahneden, karavana gelen cisimlerin etkisiyle panik yaşayan Güneş, olay yerini terk ederek evine gitti.