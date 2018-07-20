Burcu Güneş'in Konser Verdiği Sahne, Karavanının Üzerine Düşmekten Son Anda Kurtarıldı
Dün akşam Şile'de konser veren güzel şarkıcı Burcu Güneş, ölüm tehlikesi atlattı. Çıkan şiddetli fırtına sonrası sahne, sanatçının içinde olduğu karavanın üzerine düşmekten son anda kurtuldu.
Burcu Güneş, dün akşam Şile'de düzenlenen 31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Konserin bitişiyle birlikte karavanına geçen şarkıcı, çıkan şiddetli fırtına sonrası sahnenin kaldığı karavanın üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Etrafta uçuşan cisimlerin karavana isabet ettiği öğrenilirken şarkıcı olayı yara almadan atlattı.
BÜYÜK PANİK YAŞADI
Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre, Konser sonrası sahnenin hemen yanında bulunan karavanına geçen şarkıcı alanda çıkan şiddetli fırtına sonrası, sahnenin kaldığı karavanının üzerine düşmesinden güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtuldu. Sahneden, karavana gelen cisimlerin etkisiyle panik yaşayan Güneş, olay yerini terk ederek evine gitti.
YORUMLAR (4)
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BU ARA SANATÇILARA BİRŞEYLER OLUYOR TABİ KAZANIYORSUNU PARAYI ZEKATI VARMI KURBANI VARMI GÖZ PAYI VARMICevap Yaz Yayından Kaldır
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GEL BU YOLDAN VAZGEÇ BU YOL YOL DEĞİL . ÇIKMAZ YOL.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırTAN: ÇOK DOĞRU ENES KARDEŞ.Yayından Kaldır
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SELAM BURCU HANIM ÇOK ÇOK GEÇMİŞ OLSUN SAYGILARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır