Ünlü şarkıcı Bebek parkında pilates yaptı

İSTANBUL (Snob Magazin) - Kosova'nın Cardi B. lakaplı dünyaca ünlü sanatçılarından biri olan Morena Taraku, iş için geldiği İstanbul'da görüntülendi. Şarkıları milyonlara ulaşan rakamlarla dünyaca tanınan sanatçı, spor için Bebek Parkı'na geldi. Çimenlerin üzerine serdiği minder üstünde pilates yapan Morena'yı görenler, gözlerine inanamadı. Türkiye'de yaptığı yatırımlarla dikkat çeken sanatçı, kendisini gören hayranlarına sık sık el salladı. Dünyaca ünlü sanatçının, hem iş hem de müzik yapmak için Türkiye'yi tercih ettiği öğrenildi.

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