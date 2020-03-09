Ünlü şarkıcı aylar sonra ortaya çıktı
Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Gökçe, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı
09.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:44
Giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, ortalarda pek görünmemesi hakkında "Aslında hep varım ama sizlerin olduğunuz yerlerde yokum. Kendi arkadaş ortamımda takılıyorum.& ; Uzun bir aradan sonra Nişantaşı'na geldim. ve sizlere yakalandım" dedi.
Ünlü şarkıcı yakın zamanda çıkacak albümü için yoğun bir şekilde çalıştığını da söyledi.
Kaynak: Snob Magazin