Ünlü şarkıcı aylar sonra ortaya çıktı Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Gökçe, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı

Giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, ortalarda pek görünmemesi hakkında "Aslında hep varım ama sizlerin olduğunuz yerlerde yokum. Kendi arkadaş ortamımda takılıyorum.& ; Uzun bir aradan sonra Nişantaşı'na geldim. ve sizlere yakalandım" dedi.

Ünlü şarkıcı yakın zamanda çıkacak albümü için yoğun bir şekilde çalıştığını da söyledi.



