Ünlü şarkıcı araba kullanmayı öğreniyor: Direksiyon dersleri
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Ünlü şarkıcı araba kullanmayı öğreniyor: Direksiyon dersleri

Ünlü şarkıcı araba kullanmayı öğreniyor: Direksiyon dersleri
Hürriyet - Haberler | Magazin

DİREKSİYON DERSLERİ BAŞLADIHenüz araba kullanmayı bilmediğini açıklayan ünlü şarkıcı Camila Cabello, bu konudaki açığını kapatmak için direksiyon derslerine başladı.

DİREKSİYON DERSLERİ BAŞLADI

Henüz araba kullanmayı bilmediğini açıklayan ünlü şarkıcı Camila Cabello, bu konudaki açığını kapatmak için direksiyon derslerine başladı. Meslektaşı Shawn Mendes ile yaşadığı romantik ilişkiyle de gündemde olan Camilla Cabello, ilk gün dersini de keyifli bir şekilde tamamladı.

ÖZEL EĞİTMENLE ÇALIŞTI

Mendes ile birlikte yaşadığı evinin önünde direksiyon eğitmeniyle buluşan Cabello, bir saate yakın süre onunla sürücülük çalıştı. Sonra da evinin önünde eğitim aracından indi. Eğitmenine el sallayan Cabello, eve girdi. Genç şarkıcının, rahat giysiler içinde olduğu ve koronavirüs önlemi olarak maskesini eksik etmediği de görüldü.

DERS SONUNDA EVİDE DÖNDÜ

Camila Cabello ile Shawn Mendes, gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. Ama hayranlarının gıptayla baktığı çiftin bu günlere gelmesi öyle çok da kolay olmamış. Öyle ki genç şarkıcı, büyük aşk yaşadığı sevgilisine açılmak için tam beş yıl beklemiş.

BÜYÜK AŞKIN KAHRAMANLARI

Müzik dünyasının ünlü çifti Shawn Mendes ile Camila Cabello, koronavirüs pandemisi sırasında her dakikalarını dört duvar arasında birlikte geçirdiler. Buna rağmen birçok ünlü çiftin başına gelen onların başına gelmedi. Tam tersine aşkları her geçen gün katlanarak büyüdü. Shawn Mendes, bu büyük aşkın ardında yatan sırrı açıkladı.

BENİ REDDEDER DİYE KORKTUM

Access Hollywood'a konuşan 22 yaşındaki Mendes, Camila Cabello'ya onu sevdiğini söyleyebilmek için tam beş yıl beklediğini açıklamıştı. Mendes "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor" diye konuştu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım."

ISINMA SÜRESİ

Shawn Mendes, bu kadar uzun süre kendisini durduran şeyin Camila Cabello tarafından reddedilmek olduğunu da bu röportajda itiraf etti.Cabello'ya olan aşkını açıklamaya kendini hazır hissetmek için "beş yıl ısınma süresi" geçirdiğini de esprili bir dille anlattı Shawn Mendes.

NİŞAN İDDİALARI

Mendes, bir TV kanalı için hazırlanan belgeselde de, yazdığı bütün şarkıların sevgilisi Camila Cabello için olduğunu söyledi. Son dönemde Shawn Mendes ile Camila Cabello'nun nişanlanma konusunda konuştukları da basına yansıyan iddialar arasında.

Kaynak: Hürriyet

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