Ünlü şarkıcı 'isyan' etti

Neşet Ertaş'ın 'Doyulur mu?' eserine bambaşka bir yorum katarak genç kuşağın dikkatini çeken ve geniş dinleyici kitlesine ulaşan Begüm Polat, geçtiğimiz akşam Çiçek Bar'da sahne alan yakın arkadaşı Funda Gürses'i izlemeye gitti.

Konserin ikinci yarısında Gürses, sahneye Polat'ı davet etti. Birlikte 'Doyulur mu?"yu seslendiren ikili, danslarıyla ve enerjik sahne performanslarıyla göz doldurdu. Yoğun alkışlar karşısında Begüm Polat, kendi şarkısının ardından İsyan'ı söyleyerek sahne performansında da iddiasını belli etti.

Pandeminin tüm olumsuzluklarına "İsyan" şarkısıyla gönderme yapan Polat'a tüm dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Mekana gelenleri adeta büyüleyen Polat, kendine has yorumuyla dinleyicilerden tam not aldı.

Kaynak: Snob Magazin