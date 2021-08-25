Ünlü sanatçıya sahnede sürpriz
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Ünlü sanatçıya sahnede sürpriz

Ünlü sanatçıya sahnede sürpriz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türk müziğinin önemli sanatçılarından Yıldız Tilbe, sahne aldığı Harbiye'de Bursalı hayranın sürpriziyle şaşkına döndü.

Türk müziğinin önemli sanatçılarından Yıldız Tilbe, sahne aldığı Harbiye'de Bursalı hayranın sürpriziyle şaşkına döndü.

Besteleri ve şarkılarıyla Türk müziğine yön veren sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye'de eşine az rastlanır bir konsere imza attı.

Kendine has dansı, muhteşem sahne performansı ve dillere destan şarkılarıyla seyircisini kendine bir kez daha hayran bırakmayı başaran Tilbe, Bursalı bir hayranının sürpriziyle şaşkına döndü. Bursa'da yaklaşık 10 yıldır dikiş yapan Cansu Çakar, hayranı olduğu Yıldız Tilbe için bir elbise dikti.

Bu zaman kadar bir çok sanatçı için elbise diken, yurt dışına diktiği elbiselerle adından söz ettiren Çakar, hiçbir konserini kaçırmadığı Yıldız Tilbe için ise ona has bir elbiseyle gönlünü fethetti. Aldığı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tilbe, Bursalı hayranına uzun süre teşekkür ederken elbiseyi bir konserinde giyeceğinin sözünü verdi. - BURSA

Ünlü sanatçıya sahnede sürpriz
Ünlü sanatçıya sahnede sürpriz
Ünlü sanatçıya sahnede sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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