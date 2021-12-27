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Ünlü sanatçılar yılbaşında Highlight Otel Yalıkavak'ta sahne alacak

Ünlü sanatçılar yılbaşında Highlight Otel Yalıkavak'ta sahne alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ege kıyılarının vazgeçilmez adresi Highlight Hotel Yalıkavak, Bodrum'un en güzel manzarasına sahip atmosferi eşliğinde gerçekleşecek yeni yıl partisi ile heyecan dolu renkli anlara ev sahipliği yapılacak.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Ege kıyılarının vazgeçilmez adresi Highlight Hotel Yalıkavak, Bodrum'un en güzel manzarasına sahip atmosferi eşliğinde gerçekleşecek yeni yıl partisi ile heyecan dolu renkli anlara ev sahipliği yapılacak.

31 Aralık Cuma günü Fikret Dedeoğlu sahnesi, oryantal dans show ve after parti ile misafirlerine müzik şöleni yaşatacak olan otel, 1 Ocak Cumartesi günü ünlü sanatçı Hande Dönmez sahnesi ile yılbaşı eğlencesini canlı müzik ziyafeti ile taçlandıracak. Yeni yılın coşkusunu bir geceyle sınırlamayıp devamında konaklamak isteyen misafirlerine özel bir gece geçirebilecekleri konaklama deneyimi de sunan Highlight Hotel Yalıkavak, tadı damaklarda kalacak brunch deneyimini bir arada sunuyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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