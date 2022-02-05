ÜNLÜ SANATÇI TEOMAN DA BEBEK'TE SİLAHLI SALDIRININ HEDEFİNDE OLAN KAFEDEYDİ - Haberler
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ÜNLÜ SANATÇI TEOMAN DA BEBEK'TE SİLAHLI SALDIRININ HEDEFİNDE OLAN KAFEDEYDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEŞİKTAŞ'IN Bebek mahallesinde silahlı saldırının hedefi olan kafede, olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN Bebek mahallesinde silahlı saldırının hedefi olan kafede, olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırının ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Bebek Cevdetpaşa Caddesi'ndeki bir kafeye saat 01.30 sıralarında iddiaya göre kafeye alınmayan kişilerce ateş açıldı. 3 kişinin yaralandığı olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırı sonrası aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bebek, Güncel, Haber

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