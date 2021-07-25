Ünlü sanatçı sahnede korona virüs aşısı oldu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir AVM'nin açılışında konser veren ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, aşı ekibinin açtığı standı görünce binlerce vatandaşın karşısına geçerek sahnede aşı oldu.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir AVM'nin açılışında konser veren ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, aşı ekibinin açtığı standı görünce binlerce vatandaşın karşısına geçerek sahnede aşı oldu.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yeni açılan bir AVM'nin açılış fuarında ünlü sanatçı Hasan Yılmaz sahne aldı. Binlerce vatandaşa sevilen parçalarını seslendiren Yılmaz, Serinhisar Devlet Hastanesi aşı ekibinin fuar alanında stant açtığını fark etti. Burada aşı olan bazı vatandaşları gören Yılmaz, ardından korona virüs mücadelesi kapsamında aşı için çağrıda bulunarak binlerce vatandaşın karşısında aşısını yaptırdı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, vatandaşlardan alkış aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı