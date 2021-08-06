Ünlü Sanatçı Pınar Dağdelen'den sevindiren konser
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü Sanatçı Pınar Dağdelen'den sevindiren konser

Ünlü Sanatçı Pınar Dağdelen'den sevindiren konser
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen bakım evinde kalan yaşlı ve çocuklara mini bir konser ve hediyeler verdi .

Ünlü Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen bakım evinde kalan yaşlı ve çocuklara mini bir konser ve hediyeler verdi .

Sivaslı ünlü Halk Müziği Sanatçısı Pınar Dağdelen sosyal farkındalık etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Aynı zamanda Avrupa Sivaslılar Birliği(ASBİR) Derneği İstanbul Temsilci olan Dağdelen Sivas'ta bir yardım dağıtımı programına katıldı. Dernek Başkanı ve yöneticileri ile bir araya gelen Pınar Dağdelen, bakım evinde kalan vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtarak küçük bir konser verdi. Yaşlı ve çocuklar Pınar Dağdelen'in türküleriyle doyasıya eğlendi.

"İnsanların mutluluğu her şeye değer"

Sanatçı Pınar Dağdelen burada yaptığı açıklamada, "Bugün Karahan bakım evindeyiz. Derneğimizin hediyelerini vereceğiz bugün hem de türküler söyleyip bakım evi sakinlerini mutlu etmiş olacağız. Burada olduğum için çok mutluyum. Yarında yetim çocuklarıma bir organizasyonumuz var. Bu tür organizasyonlarımıza devam edeceğiz inşallah. İnsanların mutluluğu her şeye değer diyorum. Bakım evine, genel başkanımıza ve dernek yönetimimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"300 kardeşimize küçük hediyelerimiz olacak"

ASBİR Başkanı Gazi Kılınç ise, "Biz ASBİR olarak Avrupa'da yaşayan 420 bin Sivaslının sesi olarak burada bulunuyoruz. 420 bin Sivaslının adına burada bakım evinde ki kardeşlerimizi ziyaret ettik. Avrupa'da yaşayan hemşehrilerimizin selamlarını buraya getirmek üzere burada bulunuyoruz. Bugün burada 300 kardeşimize küçük hediyelerimiz olacak. Bu konuda bizlere yardımcı olan Sivas sorumlumuz Gökay beye, İstanbul Bölge Sorumlumuz Pınar hanıma, teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Ünlü Sanatçı Pınar Dağdelen'den sevindiren konser
Ünlü Sanatçı Pınar Dağdelen'den sevindiren konser
Ünlü Sanatçı Pınar Dağdelen'den sevindiren konser
Ünlü Sanatçı Pınar Dağdelen'den sevindiren konser
Ünlü Sanatçı Pınar Dağdelen'den sevindiren konser
Ünlü Sanatçı Pınar Dağdelen'den sevindiren konser
Ünlü Sanatçı Pınar Dağdelen'den sevindiren konser

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu
Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu
Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangın söndürmeye geldi
Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangın söndürmeye geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Bergüzar Korel Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mete Gazoz Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü Sanatçı Pınar Dağdelen'den sevindiren konser - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:37:14. #1.16#

title