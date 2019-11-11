Ünlü sanatçı Pete Doherty 'kokain ve içkili kavgadan' bir haftada Paris'te iki kez gözaltına alındı
İngiliz The Libertines grubunun solisti Pete Doherty, Paris'te kokain alırken suç üstü yakalanıp 48 saatlik gözaltından hemden sonra işkilli halde bir kavgaya karışması sebebiyle ikinci kez gözaltına alındı
İngiliz The Libertines grubunun solisti Pete Doherty, Paris'te kokain alırken suç üstü yakalanıp 48 saatlik gözaltından hemden sonra içkilli halde bir kavgaya karışması sebebiyle ikinci kez gözaltına alındı.
The Libertines grubunun konser turnesi kapsamında Paris'te bulunan Doherty, geçtiğimiz perşembe gecesi 2 gram kokain aldıktan hemen sonra Fransız polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle