Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
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Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Londra Filarmoni Orkestrasında görev yapan, devlet sanatçısı, viyola virtüözü Ruşen Güneş (80), Londra'da hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
30.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:19

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say Instagram hesabından "Sevgili dostum Ruşen Güneş vefat etti. Çok ama çok üzgünüm. Daha iki gün önce konuşmuştuk. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Büyük bir değerdi, uzun yıllar Londra'da sanatını yapan büyük bir viyola üstadıydı. Onun için bir viyola eseri yazma sözüm vardı, yetişemedim. Nurlar içinde yatsın." paylaşımında bulundu.

DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNDE KONSER VERMİŞTİ

AA muhabirinin CSO'dan edindiği bilgiye göre, dünyanın pek çok yerinde konserler veren, Londra Filarmoni ile BBC Senfoni orkestralarında viyola grup şefliği yapan Güneş, Türk bestecilerin dünyaya tanıtılmasına öncülük eden sanatçıların başında geliyordu.

Kaynak: Snob Magazin

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