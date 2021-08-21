Ünlü sanatçı Haluk Levent'den başkan Ömer Günel'e teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü sanatçı Haluk Levent'den başkan Ömer Günel'e teşekkür

Ünlü sanatçı Haluk Levent'den başkan Ömer Günel'e teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yaz konserlerinin gelirlerini Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları mağdurlarına bağışlayan ünlü müzisyen Haluk Levent'e bir destek de Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den geldi.

Yaz konserlerinin gelirlerini Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları mağdurlarına bağışlayan ünlü müzisyen Haluk Levent'e bir destek de Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den geldi. Ünlü Müzisyen Haluk Levent, geçtiğimiz hafta Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konserine 60 bin Türk Lirası değerinde bilet alarak destek olan Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

İhtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla tanınan Türk Müziği'nin sevilen ismi Haluk Levent, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarından etkilenen yurttaşları da unutmadı. Resmi sosyal medya hesabından yaz konserlerinin gelirlerini yangın mağdurlarına bağışlayacağını belirten sanatçıya bir destek de Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den geldi. Başkan Ömer Günel Haluk Levent'in geçtiğimiz hafta Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da verdiği konser için 60 bin Türk Lirası değerinde bilet satın alarak kampanyaya katkıda bulundu.

Ünlü müzisyen Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Haluk Levent açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Bildiğiniz gibi yaz konserlerimin tarafıma düşen geliri orman ve sel yangınları için kullanılacaktı. Sevgili Ömer Günel kişisel olarak 60 bin TL'lik bilet desteğinde bulundu. Çok teşekkür ediyorum." - AYDIN

Ünlü sanatçı Haluk Levent'den başkan Ömer Günel'e teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak
Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay John Kirby Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Enner Valencia Dimitris Pelkas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ünlü sanatçı Haluk Levent'den başkan Ömer Günel'e teşekkür - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:47:02. #1.14#

title