Ünlü Sanatçı Gökhan Kırdar Yoğun Bakıma Alındı
Seslendirdiği şarkılar ve kurduğu müzik şirketindeki başarısıyla adından söz ettiren şarkıcı Gökhan Kırdar, pazar günü yoğun bakıma alındı.
Türk müziğinin önemli isimlerden Gökhan Kırdar, ağzından kan geldiği için apar topar hastaneye kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Pazar günü Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kırdar'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.
GÖKHAN KIRDAR KİMDİR?
2 Haziran 1970 tarihinde Aydın'da doğdu. Orta öğrenim sonrası İzmir'de, 1988'de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü kazandıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başladı. 1994'te ilk albümü "Serseri Mayın" -başta "Yerine Sevemem" adlı şarkı olmak üzere büyük ilgi topladı. Sanatçı 1995' te "Tutunamadım" albümünü yayımladı.1993'deki ilk film müziği çalışması olan "Gece, Melek ve Bizim Çocuklar", Kırdar'ın ikinci albümü "Tutunamadım" da yer aldı. Kırdar, 1995 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nü kazandı.
1997 yılında , kendi müzik şirketi Loopus'u kurdu. Türkiye'nin ilk elektronik müzik albümü ünvanını alan "Trip" albümünü, 1997'de Loopus Entertainment etiketiyle yayımladı.1999'daki Marmara depreminden sonra, depremzede çocuklar yararına Hasbro Intertoy'la ortaklaşa hazırlanan "Furby 3Doo" projesi, Loopus Entertainment etiketiyle aynı yıl yayımlandı. Bu çalışma, konuşabilen robot bir oyuncakla eşzamanlı üretilen ilk albüm olması açısından etkileyici bir fikir olarak ilgi gördü.
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Allah sifa versin... Hem beyefendi, hem kaliteli gercek bir sanatci...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah şifa versin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Rabbim acil şifalar versin inşallahCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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kaliteli sanatçı o yuzden çogu tanımazCevap Yaz 8 1 Yayından KaldırHAYVAN DOKTORU: SEN TANIYONYA YETER İŞTE ELEŞTİRENE KADAR TANINMASI SEN NE YAPTIN MİLLETİN CEBİNDE SŞNEMAYA GİDECEK EFENİME SÖLİM TİYATRUYA GİDECEK VEDE KONSERLERE GİDECEK PARASI VARMIKI ORADAN DORU ÇAMURU YAPIŞTIRMIŞSIN HEMEN SUS VE OTUR OTURDUĞUN YERDE ÇAMURA BATIYOSUN2 Yayından Kaldır