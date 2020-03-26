Ünlü sanatçı Dodan ihtiyaç sahipleri yararına konser verdi
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Samandağ, Türkiye, Hatay, Magazin

Ünlü sanatçı Dodan ihtiyaç sahipleri yararına konser verdi

O Ses Türkiye'de elde ettiği birincilikle ismini geniş kitlelere duyuran Dodan, geçtiğimiz hafta Hatay Samandağ'da verdiği konserden elde ettiği gelirle 2 öğrenciye burs, ihtiyacı olan ailelere ise gıda yardımında bulundu

26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
Ünlü sanatçı Dodan ihtiyaç sahipleri yararına konser verdi

6 Mart'ta 'Zaman' adlı albümünü piyasaya çıkaran Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olan Dodan ilk konserini 14 Mart'ta Hatay Samandağ Byaslan Sanat Merkezi'nde verdi.

Çok sayıda aileye gıda yardımı yaptı

Ünlü sanatçının konserine yüzlerce insan akın etti. Ünlü sanatçı ve Byaslan Sanat Merkezi yöneticileri konser gelirlerini robotik kodlama alanında uzmanlaşmak isteyen 2 öğrenciye burs ve birçok aileye gıda yardımında bulunuldu.

'Hayat paylaştıkça güzel'

Dodan, "Byaslan Sanat Merkezi yöneticisi Yusuf Aslan beyle birlikte böyle anlamlı ve güzel bir şeye vesile olmak mutlu etti bizi… Hayat paylaştıkça güzel. Yaşanan zorlu süreçlerden dolayı evlerimizde izolasyona çekildiğimiz şu dönemde ihtiyacı olan insanlara bir nebzede olsa destek olmak mutluluk verici…" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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