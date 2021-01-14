Ünlü sanatçı Coşkun Sabah evlenecek mi?
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Ünlü sanatçı Coşkun Sabah evlenecek mi?

14.01.2021 21:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:53
Ünlü sanatçı Coşkun Sabah evlenecek mi?

Üç yıl önce Ceyda Sabah'tan boşanan Coşkun Sabah, bekarlığın daha fazla beste ve şarkı yapmasına yaradığını ancak hala evlilik özlemi duyduğunu açıkladı. Sabah "Ben ayrılalı üç yıl oldu biraz hayatımda duygu patlaması oldu, bir de bekar insanın müzisyenliği daha üretken oluyor" diye konuştu. Sabah, kızının bikinili pozları hakkında da yeni açıklamalarda bulundu. İşte Sabah'ın çarpıcı açıklamaları...

Türk Sanat Müziği'nin önemli ismi Coşkun Sabah, Canan Çal ile düet yaptıkları yeni şarkısı "Gönlümün Kıymetlisi" için birlikte kamera karşısına geçti.

'HİÇ DÜET YAPMAMIŞTIM'

Şarkının yayınlandığı ilk günden büyük ilgi görmesi üzerine klip çekme kararı alan Coşkun Sabah, "Mesleğimizi, şarkılarımızı yapmak bize yakışan da budur, benim özlem duyduğum ortam budur. Yeni şarkım Gönlümün Kıymetlisi yeni bestem. Hiç düet yapmadım, hayatımda, sadece kendi şarkılarımı okudum. Herhalde ben de kendimden bıktım ki bu şarkıda bir bayan sesi olsun diye düşündüm.

Dijital platformlardan yaptığımız aramalarda arkadaşımız Canan Çal'ı takdir ettik. İddialı bir şarkı, umudumun çok üstünde bir reaksiyon geldi. Canan arkadaşımız 'bu şarkı 2021 düğün şarkısı' deyince 'o zaman klip ortaya çıktı' dedim" diye konuştu.



 'EVLİLİK ÖZLEMİ ÇEKİYORUM' Ünlü şarkıcı, "Bestelerinizi kendi yaşanmışlıklarınızdan mı yapıyorsunuz?" sorusuna tartışma yaratacak bir açıklamayla yanıt verdi. Sabah, bekar müzisyenlerin daha üretken olduğunu anlatıp, şöyle konuştu: "Bestecinin hayatı çok değişiktir, bir şeyler duyar ve hisseder, şarkı yazar. Duygusuz zaten bu iş olmaz. Tetikleyen bir şeyler illa vardır. Ben eşimden ayrılalı üç sene oldu biraz hayatımızda duygu patlaması olabiliyor, bir de bekar insanın müzisyenliği daha da bir üretken olabiliyor. Sakın yanlış anlamayın şimdi 'Ooo Coşkun Sabah şöyle falan' söyledi. Evlilik kadar güzel bir müessese yok, hala evlilik özlemi çekiyorum, hala evlenmek için can atıyorum.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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