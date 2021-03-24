Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın baba acısı
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Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın baba acısı

24.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:27
Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın baba acısı

Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cem Adrian olarak bilinen Edirneli ünlü müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser tedavisi gören 69 yaşındaki babası Celal Filiz, yaşamını yitirdi. Filiz'in cenazesinin Edirne merkeze bağlı Ekmekçi köyünde defnedileceği öğrenildi.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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