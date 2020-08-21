Ünlü sanatçı anne evinde makyaj keyfini böyle paylaştı
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Ünlü sanatçı anne evinde makyaj keyfini böyle paylaştı

Ünlü sanatçı Melek Mosso'nun Denizli'de ailesini ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı 'Balkonda kuru patlıcan, biber, annem Gülşah ve zeytinyağlı makyaj' paylaşımı büyük beğeni topladı.

Ünlü sanatçı anne evinde makyaj keyfini böyle paylaştı
21.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:03

Ünlü sanatçı Melek Mosso'nun Denizli'de ailesini ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı 'Balkonda kuru patlıcan, biber, annem Gülşah ve zeytinyağlı makyaj' paylaşımı büyük beğeni topladı.

Kayseri'de doğan ve daha sonra ailesi ile birlikte yaşamaya başladığı Denizli'de 9 yaşında müzik hayatına başlayan Melek Mosso, şarkıları ile ün salmaya devam ediyor. Asıl adı Melek Davarcı olan sanatçı, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti. Melek Mosso, balkon keyfini sosyal medyadan 'Balkonda kuru patlıcan, biber, annem Gülşah ve zeytinyağlı makyaj' paylaşımı ile büyük beğeni topladı. Sanatçının verdiği pozlar ile hayranlarından birçok yorum alırken, en çok dikkat çekenler ise 'muhteşemsin, doğallık' yorumları oldu.

Şarkıcı, makyaj paylaşımının ardından Denizli Çamlık Parkı'ndan da fotoğraf paylaşımında bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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