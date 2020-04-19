Ünlü sanatçı Ankaralı Coşkun'dan balkon konseri
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Ankara

Ünlü sanatçı Ankaralı Coşkun'dan balkon konseri

Ünlü sanatçı Ankaralı Coşkun'dan balkon konseri Komşuları sıkılan Ankaralı sanatçı balkon konseri verdi Sokağa çıkma kısıtlamasında, komşularına evinin balkonundan Ankara oyun havaları söyleyen sanatçı Ankaralı Coşkun, 'korona'ya yazdığı şarkıyla tedbirlere de dikkat çekti.

19.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:25
Ünlü sanatçı Ankaralı Coşkun'dan balkon konseri

Ünlü sanatçı Ankaralı Coşkun'dan balkon konseri

Komşuları sıkılan Ankaralı sanatçı balkon konseri verdi

ANKARA - Sokağa çıkma kısıtlamasında, komşularına evinin balkonundan Ankara oyun havaları söyleyen sanatçı Ankaralı Coşkun, 'korona'ya yazdığı şarkıyla tedbirlere de dikkat çekti.

Korona virüs salgını (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde yayılımı engellemek için getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında site sakinlerinin canı sıkıldığı için balkonuna tesisat kuran Ankaralı Coşkun mahlaslı Coşkun direk komşularına konser verdi. Ankara'nın bağları şarkısıyla bilinen ünlü sanatçı Ankaralı Coşkun, komşularına yeni yazdığı "Korona" isimli oyun havasını da seslendirdi. Site sakinleri, yaklaşık bir saat süren konser sırasında site sakinleri balkonlarında oynayarak doyasıya eğlendi.

Konser sonrasında açıklamalarda bulunan Ankaralı Coşkun, salgın döneminin çabuk atlatılacağını kaydederek, "Türkiyemiz bir bütündür bizde bu bütünün parçasıyız. Devletimiz başımızda olduğu sürece, devlet büyüklerimizin de yardımıyla hepimiz el ele verip Allahın izniyle bu süreç geçince kükreceğiz. Bizde halk olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Buradaki mahalle sakinleri baktım ki bunalımdalar, 'bu bunalımı nasıl atarız' diye düşündüm. İnsanlarda bu konuya duyarlı oldular. Bizde dedik ki, 'evimizin balkonundan insanları eğlendirelim' o yüzden böyle bir konu geçti aklımdan" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın bağları şarkısının dünya üzerinde ulaşılması güç bir rekora imza attığını ifade eden Ankaralı Coşkun, "Bu sadece benim emeğimle değil, dinleyicilerimizin emeği ve katkısı büyüktür. Baktık ki bu korona bayadır dilde geziyor. Babama dedim ki, 'böyle böyle bir durum var' babam da aynı zamanda söz yazarıdır. Babam bana birkaç cümle sundu. Ben de üzerini tamamladım. Böyle bir şey çıktı" dedi.

Şarkısında aşı araştırması yapan bilim adamlarına ve korona virüs ile mücadelede yoğun emeği olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile tüm sağlık çalışanlarına değinen Ankaralı Coşkun, 'korona' isimli şarkısında vatandaşlara "Evde Kal" çağrısında bulunmayı da ihmal etmedi.

Ünlü sanatçı Ankaralı Coşkun'dan balkon konseri

Kaynak: İHA

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