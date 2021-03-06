Ünlü sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti (2)
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Ünlü sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti (2)

06.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:07
Ünlü sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti (2)

Ünlü sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti (2)ÖLÜMÜ ÜZÜNTÜ YARATTITürk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş'ın ölümü, sevenleri ile sanat dünyasını yasa boğdu.

Ünlü sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti (2)

ÖLÜMÜ ÜZÜNTÜ YARATTI

Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş'ın ölümü, sevenleri ile sanat dünyasını yasa boğdu. Karındaş'ın bir süre önce Marmaris Belediyesi Huzurevi'nden ayrılıp, Turunç Mahallesi'ne yerleştiği belirtildi.Ünlü oyuncunun 20 gün önce mide kanaması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındığı öğrenildi. Oyuncunun Marmaris'te toprağa verileceği öğrenildi.

Kadir ÖZEN/ MARMARİS (Muğla),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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