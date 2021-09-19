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Ünlü sanatçı Alpay'ın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ünlü sanatçı Alpay'ın acı günü

Türk Halk Müziği Sanatçılarından Selahattin Alpay'ın annesi 92 yaşındaki Emine Alpay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk Halk Müziği Sanatçılarından Selahattin Alpay'ın annesi 92 yaşındaki Emine Alpay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da düzenlenen cenaze töreninde Alpay'ı dostları yalnız bırakmadı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve birçok vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Alpay'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Emine Alpay, Malatya Kernek Karagözlüler Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Battalgazi Alibaba mezarlığına defnedildi. - MALATYA

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