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Ünlü şair ve yazar Karakoç'un ismi Gaziantep'te yapılacak edebiyat parkına verilecek

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Ünlü şair ve yazar Karakoç'un ismi Gaziantep'te yapılacak edebiyat parkına verilecek

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un ismi Gaziantep'te yapılacak edebiyat parkında yaşayacak.

GAZİANTEP (AA) - Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un ismi Gaziantep'te yapılacak edebiyat parkında yaşayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, lise eğitimini Gaziantep'te tamamlayan Karakoç'un Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından olduğunu vurguladı.

Kente, dün 88 yaşında yaşamını yitirerek Türkiye'yi yasa boğan Karakoç'un adını taşıyacak edebiyat parkı yapacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Büyük düşünür, kültür, sanat ve edebiyat adamı, hepimizin yüreğinde çok özel yeri olan Sezai Karakoç'u kaybettik. Nur içinde yatsın ve Rabbim cennetinde buluştursun. Gaziantep'te büyük parklar oluşturuyoruz. Şimdi de bir edebiyat parkı yapacağız. Edebiyat parkında, Sezai Karakoç'un hayatı, felsefesi, şiirleri ve düşünce dünyasını yeşilin içinde yaşatacağız. Bu mekan planlamasıyla Sezai Karakoç'un anısını Gaziantep'te yaşatacağız. Bu çalışma, Gaziantep Lisesinden mezun olan Sezai Karakoç'un anılmasına ve Sezai Karakoç'ların çoğalmasına vesile olacaktır."

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AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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