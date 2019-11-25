Ünlü Şair Halk Ozanı Abdurrahman Delen'den Kadın Şiddetine Hayır!
2019 yılında Azarbeycan kardeşilik ödül ,Dokunmayın Çocuklara şiiri ile bu yılın sosyal sorumluluk projesi ödülü ve en iyi çıkiş yapan Türk Halk müziği sanatçısı ödülü alan ünlü şair halk ozan'ı Abdurrahman Delen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a tepki göstermek içinde şiir yazarak tepkisii göstermişti.
Yazdığı şiirlerle büyük beyeni toplayan ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren.
En son yazdığı çocuk istismarına dikkat çekmek için de 'Dokunmayın Çocuklara' adlı şiir yazıp, besteledi. Bir de klip çeken Abdurrahman Delen, "Ne zaman çocuklara taciz haberi okusam, yüreğime inanılmaz kasvet bürünüyor derken son günlerin kayanayan yarası haline gelen "Kadına Şiddetine" dur demek için "Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur" adlı şiir yazan ve besteleyen Delen yakın zamanda Kadına Şiddete hayır demek için bir de klip çekiceğim ve sevenlerimin beyenisine sunacağım dedi.