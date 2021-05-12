Ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz: "2021'de kıvırcık modeller öne çıkıyor"
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Ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz: "2021'de kıvırcık modeller öne çıkıyor"

Ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz: '2021'de kıvırcık modeller öne çıkıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Eskişehir'de Saloon HY işletmesiyle hizmet veren ünlü kuaför ve saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, 2021'de en çok tercih edilen stillerin başında kıvırcık saç modellerinin geldiğini belirtti.

Eskişehir'de Saloon HY işletmesiyle hizmet veren ünlü kuaför ve saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, 2021'de en çok tercih edilen stillerin başında kıvırcık saç modellerinin geldiğini belirtti.

Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden başarılı saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, 2021 yılının trendlerinde en çok tercih edilen saç modellerini tasarlıyor. Yaptığı tasarımlarla farklı yarışmalarda şampiyonluklar kazanan Yılmaz, 2021 yılında doğal saç ve bilhassa kıvırcık modellerin ön plana çıktığını kaydetti. Son yıllarda hem kadınların hem de erkeklerin dış görünüşüne verdiği önemin artmasıyla kuaförlerin de yeni modellere uyum sağlaması gerektiğini aktaran Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden de tasarladığı yeni saç trendlerini paylaşıyor. Her sezon farklı saç modelleri ilgi görse bile kişinin kendi yüz ve kafa yapısına göre saç modeli seçmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Yılmaz, saç bakımının da ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Keratin bakımı saçın sağlıklı görünmesi için önemli"

Farklı saç stilleri tercih edilse dahi saçların sağlıklı ve güzel görünmesi için bakımın önemine dikkat çeken Hasan Hüseyin Yılmaz, keratin bakımı hakkında bilgiler verdi. Keratin bakımının saçı güçlendirdiğini ve dolgunlaştırdığının altını çizen Yılmaz, "Keratin bakımı saçın pH oranını dengede tutan bir bakımdır. 3 aylık aralıklarla yapılması gerekir. Her sağlıklı saçta yüzde 83 protein olması gerekir ve biz de protein ve nem eksikliğini saça kalıcı olarak sağlıyoruz bu işlemle. Yaptıran da 3 ay boyunca kalıcı olarak bunu kullanıyor. İnsanlar mevsim geçişlerinde şapka taktıklarından dolayı saçları kuruyor ve yıpranıyor. Ayrıca sülfatlı ve parabenli şampuanlar tercih ettikleri için de saçlar kuruyup yıpranıyor. Biz de saça protein ve nem yükleyerek 3 ay boyunca kalıcı, sağlıklı, daha dolgun ve daha canlı bir şekilde kullanmalarını sağlıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz: '2021'de kıvırcık modeller öne çıkıyor'
Ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz: '2021'de kıvırcık modeller öne çıkıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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