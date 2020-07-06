Ünlü ressam Emire Dilara Can yeni sergisi için gün sayıyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında normalleşme sürecine girdiğimiz yaz aylarında, sanatsal etkinlikler de yeniden sevenleriyle buluşmaya başladı.
06.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:08
Ülkemizin genç ressamlarından Emire Dilara Can, modern esintilerle kendi yorumunu katarakçalıştığı resimlerini hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Her bir resmi için aylarca yoğun bir çalışma sürecine girdiğini belirten genç ressam; "Ülkemiz kadınlarını sanat alanında daha fazla görmek temennisiyle yola çıktım." İfadelerini kullandı.
Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan sergi, koronavirüs önlemler kapsamında gerçekleştirilecek.