Ünlü Rapçilerden "Selam Olsun!"

UNESCO'nun Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü olması nedeniyle "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan etmesinin ardından ünlü Rapçiler bir araya gelerek, Yunus Emre'nin sözlerinin de yer aldığı bir rap parçası ve klipi hazırladı.

UNESCO ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, Türkiye'nin önde gelen rapçilerinden Yener Çevik, Sayedar (Erman Demircioğlu), Sansar Salvo (Ekincan Arslan), Odry G(Erdoğan Güler) ve Nasihat(Yasin Ulu) bir araya gelerek, Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre için "Selam Olsun" isimli bir rap parçası yaptı.

Yunus Emre, Rapçileri birleştirdi.

Yunus Emre'nin sözlerinin ve bakış açısının anlatıldığı rap parçasının yanı sıra rapçiler klip çekimi için de kamera karşısına geçti. Yunus Emre'nin dünyayı kucaklayan felsefesini gençlerle buluşturacak olan rap parçasının yoğun bir ilgiyle karşılanması bekleniliyor.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı (YEE) Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre'nin felsefesinin gençlerle buluşması adına Türkiye'nin önemli rap sanatçıları tarafından bu felsefenin müziğe dökülmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin sözlerini dünyanın farklı noktalarındaki insanlarla birlikte özellikle genç kuşaklarla buluşturmak istediklerini aktaran Ateş, "Biz Yunus Emre Yılı vasıtasıyla tiyatrosuyla, müziğiyle, sözleriyle bu yılı anlamlandırıyoruz. 'Yaratılmışı yaratandan ötürü severim' felsefesini birbirinden farklı eserler aracılığıyla bütün dünyaya taşıyacağız." dedi.

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıldönümleri arasına alındı. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmişti.

Kaynak: Bültenler