Ünlü Rapçi Summer Cem Türkiye'de ilk ödülünü aldı!
Tamam Tamam isimli rap şarkısıyla Türkiye'de büyük çıkış yapan Summer Cem lakaplı rapçi Cem Toraman Türkiye'de ilk ödülünü MGD'den aldı.
07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:46
Tamam Tamam isimli rap şarkısıyla Türkiye'de büyük çıkış yapan Summer Cem lakaplı rapçi Cem Toraman Türkiye'de ilk ödülünü MGD'den aldı. 24.Altın Objektif Ödüllerinde 2 ödüle layık görüldü.Tamam Tamam ile yılın rap şarkısı ve yılın rap şarkıcısı ödüllerini aldı.
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Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: Ünlü Rapçi Summer Cem Türkiye'de ilk ödülünü aldı!