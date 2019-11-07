Ünlü Rapçi Summer Cem Türkiye'de ilk ödülünü aldı!
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Ünlü Rapçi Summer Cem Türkiye'de ilk ödülünü aldı!

Tamam Tamam isimli rap şarkısıyla Türkiye'de büyük çıkış yapan Summer Cem lakaplı rapçi Cem Toraman Türkiye'de ilk ödülünü MGD'den aldı.

07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:46

Tamam Tamam isimli rap şarkısıyla Türkiye'de büyük çıkış yapan Summer Cem lakaplı rapçi Cem Toraman Türkiye'de ilk ödülünü MGD'den aldı. 24.Altın Objektif Ödüllerinde 2 ödüle layık görüldü.Tamam Tamam ile yılın rap şarkısı ve yılın rap şarkıcısı ödüllerini aldı.

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VİDEO: Ünlü Rapçi Summer Cem Türkiye'de ilk ödülünü aldı!
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