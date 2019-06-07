ÜNLÜ RAPÇİ CEZA'NIN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Ünlü Rapçi Ceza'nın hayatını kaybeden babası Dalyan Özçalkan(70) son yolculuğuna uğurlanıyor. Ceza gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, cenaze namazı ikindi namazına müteakip Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde kılındıktan sonra Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin görüntüsü

-Ceza'nın taziyeleri kabul etmesi

-Tabuta forma konması

-Dua edenlerden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Ceza ile röp

-Genel ve detay görüntüler





Kaynak: DHA