Ünlü radyocu Afrikalı Ali, İHH ekipleriyle yardım dağıttı Afrikalı Ali olarak tanının ünlü radyocu Ali Şentürk, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ekipleriyle ihtiyaç sahiplerine gıda, zekat, fitre ve ayakkabı yardımı ulaştırdı.

Afrikalı Ali olarak tanının ünlü radyocu Ali Şentürk, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ekipleriyle ihtiyaç sahiplerine gıda, zekat, fitre ve ayakkabı yardımı ulaştırdı.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf ramazan boyunca da yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Ekipler, ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalarak, kumanya ihtiyaçları ve bağışçıların gönderdiği zekat ve fitre yardımlarını teslim ediyor.

Son olarak yardım edilen bir aile, mahallelerindeki Suriyeli aile için de yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine İHH ekipleri Suriyeli aileye ve Pakistanlı bir kağıt toplayıcısının ailesine de yardım götürdü.

"Yetimlerimizi sevindirdik"

İHH'nın Nijer'deki çalışmalarına da şahitlik eden Ali Şentürk, İstanbul'daki yardım faaliyetlerine katılarak 10 aileyi ziyaret ettiğini belirtti.

Şentürk, "İçinde bulunduğumuz Türkiye şartları, pandemi şartlarından dolayı olağan dışı günler yaşıyoruz. Bu mübarek ramazan ayında da hepimize yansıdı. Ben de İHH ile İstanbul içinde çok anlamlı bir organizasyona katıldım. Yetimlerimizi sevindirdik. Ayakkabılar verdik. Nakdi yardımlarda bulunduk. Tabii bunu İstanbul'un sokaklarında gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Gittikleri ailelerin gerçekten yardıma muhtaç olduğunu aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Bir sokağa girdiğimizde bizi bir Suriyeli aileye yönlendirdiler. Gerçekten ihtiyaç sahibi bir aile. 7 çocuklu bir aile derme çatma bir evde kalıyorlar. Biz onlarla konuşurken, birden yanımıza kırık Türkçesi ile Pakistanlı bir kardeşimiz geldi. Pakistanlı ailenin evine gittiğimizde durum daha da vahimdi. Minik bir kızları vardı Pakistanlı ailenin. Kızın alnı yarılmış, annesi imkanlar dahilinde kendisi bantla bir şeyler yapmaya çalışmış ama dikiş atmak gerekiyor. Apar topar miniğimizi hastaneye götürdük ve tedavisini sağladık. Şunun da altını çizerek ifade ediyorum ki yapılan bağışların hepsi gerçek ihtiyaç sahibi ailelere gidiyor. Nijer'e gittiğimde de bunu söylemiştim."

Kaynak: AA