Ünlü radyo ve televizyon programcıları Zonguldak'ta
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Ünlü radyo ve televizyon programcıları Zonguldak'ta

Ünlü radyo ve televizyon programcıları Zonguldak'ta -Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük; "Zonguldak'ın eski hakkettiği günlere döneceğine inanıyorum" Zonguldak Sanayi ve İş İnsanları Derneği ülkenin önde gelen ünlü radyo ve televizyon programcıları ile birlikte Zonguldak'a seyahat düzenledi.

22.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:28

Ünlü radyo ve televizyon programcıları Zonguldak'ta

-Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük;

"Zonguldak'ın eski hakkettiği günlere döneceğine inanıyorum"

ZONGULDAK - Zonguldak Sanayi ve İş İnsanları Derneği ülkenin önde gelen ünlü radyo ve televizyon programcıları ile birlikte Zonguldak'a seyahat düzenledi. Ünlü radyo ve televizyon programcıları kentte eğitim ocağın ve maden müzesini gezdi.

Zonguldak'a düzenlenen programa Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın ve Radyo D sunucusu Polat Labar ve Adem Metan, Radyo Turkuaz Hopdedik Ayhan, Best Fm Cem Arslan, Alem Fm Serdar Gökalp ve birbirinden ünlü radyocuların yer aldığı gezi ilk olarak Maden Şehitleri Anıtı, TTK Maden Müzesi ve Eğitim Ocağını ziyaret etti.

Dernek Başkanı Necdet Tıskaoğlu radyo ve televizyon programcılığı ile birlikte ilk olarak şehit madenci Anıtı, maden müzesi ve eğitim ocağını ziyaret ettiler. Ünlü radyo ve televizyon programcılarına, Şehit Madenci Anıtı'nda bol bol fotoğraf çektirdiler. Maden müzesi ziyaretinde madencilik tarihi anlatıldı ve madencilik hakkında bilgiler verildi. Ardından TTK eğitim ocağı ziyaret edildi. İlk kez madene giren ünlü radyo ve TV programcıları çok heyecanlı olduklarını ve madencilerin çalışma şartlarının zorluklarını gördüklerini ifade ettiler. Ünlü radyo ve televizyon programcıları sosyal medyada paylaşmak üzere video ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdiler.

Dünyanın en zor mesleklerinden biri olan madenciliğin zor şartlarını görmek için buraya geldiklerini ifade eden Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, "Burası emeğin başkenti yerin metrelerce altında insanlar ekmeğini çıkartmak için uğraşıyorlar. Dünyanın en zor mesleklerinden biri madenciliktir. Aldıkları her kuruş sonuna kadar helaldir. Bizlerde bugün buraya geldik ve madencilerimizi andık. Madencilerimizin şartları daha iyiye gidiyor ama onların şartları en iyisi olmak zorunda çünkü bu hakikaten zor bir iştir. Zonguldak biraz geri kaldı burayla biraz ilgilenmesi gerekiyor. Filyos projesi falan var ama biraz elde tutulursa tekrar o eski şaşalı günlerine dönecektir. 1991 yılında Zonguldak Türkiye'nin kalkınmışlıkta 14'üncü şehri idi yine o günlerine kavuşması dileğiyle" dedi.

"Zonguldak büyükşehir olma yolunda emin adımlarla gidecek"

Pandemi döneminde hep 30 büyükşehir artı Zonguldak olarak anılan kentin Doğalgazın bulunmasıyla büyükşehir olma yolunda emin adımlarla gideceğini ifade eden Küçük, "Doğalgaz Zonguldak'ın 175 Kilometre uzağında bulundu. Cumhurbaşkanımız bunun çıkartılmasının 2023 bulacağını söyledi. Filyos projesi bitecek, doğal bitecek peşinden maden gelecek Zonguldak'In çehresinin biraz olsun çehresinin değişeceğini düşünüyorum ve eski hak ettiği günlerine döneceğini düşünüyorum. Pandemi döneminde hep 30 büyükşehir artı Zonguldak diyorduk hep böyle anıldı. Doğalgazın bulunmasıyla da Zonguldak büyükşehir olma yolunda emin adımlarla gidecek" şeklinde konuştu.

Zonguldak'ın açıklarında bulunan doğalgazın tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün açıklamış olduğu 320 Milyar metreküp ve Zonguldak'ın 175 kilometre açıklarında bulunan doğalgaz tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Bunun hemen akabinde Zonguldak'ta bulunmak benim için ayrı bir gurur kaynağı medyadan tüm arkadaşlar radyondan değerli arkadaşlar ile birlikte Zonguldak Sanayi ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlemiş olduğu gezi programında bulunduk. Madencilerin karşılaştığı zorlukları öğreniyoruz. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Zonguldak bundan sonra daha fazla konuşuluyor olacak" şeklinde konuştu.

Program dahilinde Zonguldak'a gelen radyocular Zonguldak'ı çok beğendiklerini ve ilk fırsatta Zonguldak'a geleceklerini ifade ettiler.

Ünlü radyo ve televizyon programcıları Zonguldak'ta

Kaynak: İHA

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