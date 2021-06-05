Ünlü profesörü isyan ettiren görüntü...Denizin dibinde bisiklet, akü, araba lastiği, şişeler, halı, tencere, çit teli bulundu
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Ünlü profesörü isyan ettiren görüntü...Denizin dibinde bisiklet, akü, araba lastiği, şişeler, halı, tencere, çit teli bulundu

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

Ünlü profesörü isyan ettiren görüntü.

Ünlü profesörü isyan ettiren görüntü...Denizin dibinde bisiklet, akü, araba lastiği, şişeler, halı, tencere, çit teli bulundu

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu:

"Suyu kirletenlere çok ağır bedeli olan yaptırımlar getirsinler"

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerin denizle buluştuğu noktada dalış yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencileri su altındaki kirliliği bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan dalışta sualtında bisiklet, akü, araba lastiği, şişe, halı, tencere, çit teli başta olmak üzere çok sayıda çöpün çıkması ünlü profesörü isyan ettirdi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu öğrencileri Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin denizle buluştuğu noktada dalış yaptı. Dalışta su altını görüntüleyen ekip, gördükleri karşısında adeta şaşkına döndü. Sualtı kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşlar tarafından denize bisiklet, akü, araba lastiği, şişeler, halı, tencere, çit teli atıldığı görüldü.

"Suyu kirletenlere çok ağır bedeli olan yaptırımlar getirsinler"

Sulara karşı acımasız olanlara acımasız kanunlar çıkarılmasını isteyen Gökoğlu, "Suyu kirletenlere çok ağır bedeli olan yaptırımlar getirsinler. Gerekirse kirletenin kirlettiği yere devlet el koysun. Bu tür kanunlar çıktığı zaman bu sular pırıl pırıl akacak. Ağır ağır denizlerimizi tatlı sularımızı kaybediyoruz. Şuanda Marmara içler acısı durumda. En sonunda Marmara patladı. Kucağımıza geldi. Konyaaltı Falezlerde her şey aşağıya atılıyor. Deniz alır gider düşüncesi ile. Biz denizin altında onları görüyoruz. Bisiklet, akü, her şey orada var. Karada ne görürseniz denizde de var" açıklamasını yaptı.

"Her yer çuval ve poşet dolu"

Gördüklerine adeta isyan eden Gökoğlu, "Arabanın aynası arabanın aküsü her şey var. İnsanlarımız inançları gereği Konyaaltı'na poşet içerisinde çok sayıda dua atıyorlar. Poşetin içerisinde atıyorlar plastik kirliliği oluyor. Her yer çuval ve poşet dolu. Bunları bazı canlılar alıp tüketiyor. Sonra da bunlar insana geçiyor. Biyolojik olarak balıkların üreme dönemini etkiliyor. Etkisi çok büyük. İnsanlarımız duyarlı olsun. Tamam, insanlarımız duasını yapsın ama denize atmasın. Marmara'da yaşananların Akdeniz'de olmayacağının garantisi yok. Burası açık deniz olduğu için Marmara gibi olacağını sanmıyorum ama bu demek değildir ki hiç olmayacak" sözlerine yer verdi.

Ünlü profesörü isyan ettiren görüntü...Denizin dibinde bisiklet, akü, araba lastiği, şişeler, halı, tencere, çit teli bulundu
Ünlü profesörü isyan ettiren görüntü...Denizin dibinde bisiklet, akü, araba lastiği, şişeler, halı, tencere, çit teli bulundu
Ünlü profesörü isyan ettiren görüntü...Denizin dibinde bisiklet, akü, araba lastiği, şişeler, halı, tencere, çit teli bulundu
Ünlü profesörü isyan ettiren görüntü...Denizin dibinde bisiklet, akü, araba lastiği, şişeler, halı, tencere, çit teli bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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