Ünlü Profesör Ötanazi Randevusu Aldı: Mutlu Değilim, Ölmek İstiyorum

Avustralya'nın en yaşlı bilim adamı David Goodall, İsviçre'de bir ötanazi merkezinde hayatına son verecek. İngiltere'de doğan ancak 1948'den bu yana Avustralya'da yaşayan botanist ve ekolojist Goodall, nisan ayında 104 yaşına girdikten sonra ötanazi uzmanı doktor Erika Preisig'den mayıs ayı için Basel'de randevu aldığını duyurdu.

"BU YAŞA GELMİŞ OLMAK BENİM İÇİN PİŞMANLIK"

Goodall'ın bu kararı almasındaki sebep ölümcül bir hastalık değil. Bu kadar uzun süre yaşamaktan memnun olmayan ve hayat kalitesinin düştüğünü söyleyen Goodall, "Bu yaşa gelmiş olmak benim için bir pişmanlık. Mutlu değilim ve ölmek istiyorum. Bu üzücü değil, asıl üzücü olan devletin isteklerime engel olması. Vatandaşlık hakları arasında ötanazi de olmalı" dedi.

KENDİ ÜLKESİNDE YASAK

Goodall'ın bu kararı ve açıklamaları sonrası Avustralya'da uzun zamandır devam eden bir tartışma da yeniden alevlenmiş oldu. Ötanazi birçok ülkede olduğu gibi Avustralya'da da yasak. Sadece Victoria eyaletinde ölümcül bir hastalığa yakalanıp doktorlar tarafından 6 aydan daha az yaşam şansı verilenler, özel komisyonlara başvurup izin alabiliyor.