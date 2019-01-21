Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı

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Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından kurulan Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi'nin Ankara Oran Küçük Şeyler Anaokulu'nda 3,5 yaşındaki kız çocuğu A.A'ya şiddet uygulandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kızının, karanlık odalara kilitlendiğini, tuvalete kapatıldığını, saçının çekilip, kollarının çimdiklendiğini iddia eden anne G.A., kızının yaşananları öğretmeninden korktuğu için kendilerine bir süre anlatamadığını söyledi.

"KAMERA KAYITLARI SAVCILIK TARAFINDAN İNCELENSİN"

Milli Eğitim Bakanlığı, ailenin şikayeti doğrultusunda okul hakkında soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarını incelemek isteyen aile, okul müdüründen olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. Aile, ilk önce kamera kayıtlarının silindiğini dile getiren okul müdürünün daha sonra kayıtları sadece savcılık tarafından incelenebileceğini söylediğini iddia etti. Aile okul müdüründen aldığı bu yanıtla okulu hem sosyal hizmetlere hem de savcılığa şikayet edeceklerini dile getirdi.

"ÇOCUĞUMUZ 3 AY OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI"

Kızlarının kendisine şiddet uygulandığını söylemesinin ardından olayı araştırmaya başlayan ve bu durumu okul yönetimiyle paylaşan aile, kızlarının 3 ay okuldan uzaklaştırma cezası aldığını söyledi. Okul yönetimi, 3,5 yaşındaki küçük kızın, diğer öğrencilerin velilerinden gelen şikayetler doğrultusunda ceza aldığını söyledi ancak cezai işlem gerektirecek davranışın ne olduğunu söylemedi. Konuyla ilgili açıklama yapan anne G.A., "Çocuk kendine yapılanı söyleyemez ama başkasına yapılanı rahatça söyleyebilir. Bence diğer öğrenciler kızıma yapılanı ailelerine anlattılar onlarda okula geldiler. Başları belaya girmesin diye de bizim kızımız sorunlu gibi gösterilip okuldan apar topar uzaklaştırıldı." dedi.

Prof. Dr. Üstün Dökmen

KÜÇÜK ÇOCUĞUN TRAVMA YAŞADIĞI RAPOR EDİLDİ

Anaokulunda yaşanan şiddet olayından sonra aile kızları A.A'yı pedegoga götürme kararı aldı. Pedegog gözlemi altında başka bir okula nakili sağlanan A.A'nın davranışlarındaki bozukluklar ve travma hali pedegog tarafından rapor edildi.

PEDAGOG RAPORU TRAVMANIN BOYUTLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yaşanan olaylarda küçük çocuğun olumsuz etkilendiği pedagog raporuna da yansıdı.

İşte küçük çocuk için raporda yer alan ifadeler:

"A.A kurumumuza geldiği gün tedirgin, konuşmaya karşı isteksiz, anne ile iletişimimiz sırasında inatlaşan bir tutum içerisinde idi. Bu tedirginliği ve kaygıyı azaltmak ve güven ortamı oluşturmak için ilk iki hafta bir iki saat gruba katılması sağlanmıştı. Okula başladığı zaman tedirgin ve isteklerini belirtmede çekingen idi. Bu süre içerisinde tek başına olmaya istek ve bir köşede kendi kendine konuşmaları gözlemlenmiştir. Zaman zaman 'önceki okulunda merdivenlerde görmemesi gereken bir şey gördüğünü', 'uyku odasında kapalı kalmak istemediğini', 'beni tuvalete kilitle ve ışığı kapat' ifadelerini; kendi fiziksel görünümüne eleştiriler içeren "ben güzel değilim, ben çirkinim", "bu pis burnum yine aktı" gibi ifadeleri dile getirmişti. Yemekhaneye ilk indiği gün masanın altına kulaklarını kapatarak saklanmıştı. Sinirlendiği ya da ifade edemediği durumlarda kendi saçlarını çekme, yüzünü tırnakları ile çizme gibi tepkileri gözlemlenmekte idi.

"GENEL DEĞERLENDİRME"

Çocuğun genel durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede çocuğun psikolojik iyilik halinin yerinde olduğu, uyum sağlama becerisinin yüksek ve ailesinin oldukça iyi müdahaleler geliştirebildiği görülmüştür. Yaşına uygun olmayan bebeksi davranışlar sergilediği durumlarda da sakinleştirmeye ihtiyaç duyduğu ancak güvendiği bir yetişkin aracılığıyla sakinleşebildiği görülmüştür. Genel kaygı düzeyinin bir miktar yüksek olduğu, kaygılandığı durumlarda bakım verme, bakım alma istediğinin artış gösterdiği ancak kolay sakinleşebildiği görülmüştür. Eski okulundan konuşulduğu kısım haricinde kaygılansa da kaygıyı yatıştırma yolunu açık tutabildiği ve duygu düzenleme becerilerini açıkça kullanabildiği gözlenmiştir. Eski okuluyla ilgili tutumu katı ve konuşmaya açık değildir. Bu durum çocuğun bu konuyu oyun odasına taşımaya hazır olmamasından kaynaklanabileceği gibi, yeni okulu ve aile desteğiyle bu süreçte eski iyilik haline dönüş olabileceğinden de kaynaklanabileceği düşünülmektedir."