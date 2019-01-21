Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı
Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından kurulan Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi'nin Ankara Oran Küçük Şeyler Anaokulu'nun adı şiddet skandalına karıştı. 3,5 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulandığı gerekçesiyle anaokulu hakkında soruşturma başlatıldı.
Haberler.com/ ÖZEL HABER
Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından kurulan Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi'nin Ankara Oran Küçük Şeyler Anaokulu'nda 3,5 yaşındaki kız çocuğu A.A'ya şiddet uygulandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kızının, karanlık odalara kilitlendiğini, tuvalete kapatıldığını, saçının çekilip, kollarının çimdiklendiğini iddia eden anne G.A., kızının yaşananları öğretmeninden korktuğu için kendilerine bir süre anlatamadığını söyledi.
"KAMERA KAYITLARI SAVCILIK TARAFINDAN İNCELENSİN"
Milli Eğitim Bakanlığı, ailenin şikayeti doğrultusunda okul hakkında soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarını incelemek isteyen aile, okul müdüründen olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. Aile, ilk önce kamera kayıtlarının silindiğini dile getiren okul müdürünün daha sonra kayıtları sadece savcılık tarafından incelenebileceğini söylediğini iddia etti. Aile okul müdüründen aldığı bu yanıtla okulu hem sosyal hizmetlere hem de savcılığa şikayet edeceklerini dile getirdi.
"ÇOCUĞUMUZ 3 AY OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI"
Kızlarının kendisine şiddet uygulandığını söylemesinin ardından olayı araştırmaya başlayan ve bu durumu okul yönetimiyle paylaşan aile, kızlarının 3 ay okuldan uzaklaştırma cezası aldığını söyledi. Okul yönetimi, 3,5 yaşındaki küçük kızın, diğer öğrencilerin velilerinden gelen şikayetler doğrultusunda ceza aldığını söyledi ancak cezai işlem gerektirecek davranışın ne olduğunu söylemedi. Konuyla ilgili açıklama yapan anne G.A., "Çocuk kendine yapılanı söyleyemez ama başkasına yapılanı rahatça söyleyebilir. Bence diğer öğrenciler kızıma yapılanı ailelerine anlattılar onlarda okula geldiler. Başları belaya girmesin diye de bizim kızımız sorunlu gibi gösterilip okuldan apar topar uzaklaştırıldı." dedi.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN TRAVMA YAŞADIĞI RAPOR EDİLDİ
Anaokulunda yaşanan şiddet olayından sonra aile kızları A.A'yı pedegoga götürme kararı aldı. Pedegog gözlemi altında başka bir okula nakili sağlanan A.A'nın davranışlarındaki bozukluklar ve travma hali pedegog tarafından rapor edildi.
PEDAGOG RAPORU TRAVMANIN BOYUTLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Yaşanan olaylarda küçük çocuğun olumsuz etkilendiği pedagog raporuna da yansıdı.
İşte küçük çocuk için raporda yer alan ifadeler:
"A.A kurumumuza geldiği gün tedirgin, konuşmaya karşı isteksiz, anne ile iletişimimiz sırasında inatlaşan bir tutum içerisinde idi. Bu tedirginliği ve kaygıyı azaltmak ve güven ortamı oluşturmak için ilk iki hafta bir iki saat gruba katılması sağlanmıştı. Okula başladığı zaman tedirgin ve isteklerini belirtmede çekingen idi. Bu süre içerisinde tek başına olmaya istek ve bir köşede kendi kendine konuşmaları gözlemlenmiştir. Zaman zaman 'önceki okulunda merdivenlerde görmemesi gereken bir şey gördüğünü', 'uyku odasında kapalı kalmak istemediğini', 'beni tuvalete kilitle ve ışığı kapat' ifadelerini; kendi fiziksel görünümüne eleştiriler içeren "ben güzel değilim, ben çirkinim", "bu pis burnum yine aktı" gibi ifadeleri dile getirmişti. Yemekhaneye ilk indiği gün masanın altına kulaklarını kapatarak saklanmıştı. Sinirlendiği ya da ifade edemediği durumlarda kendi saçlarını çekme, yüzünü tırnakları ile çizme gibi tepkileri gözlemlenmekte idi.
"GENEL DEĞERLENDİRME"
Çocuğun genel durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede çocuğun psikolojik iyilik halinin yerinde olduğu, uyum sağlama becerisinin yüksek ve ailesinin oldukça iyi müdahaleler geliştirebildiği görülmüştür. Yaşına uygun olmayan bebeksi davranışlar sergilediği durumlarda da sakinleştirmeye ihtiyaç duyduğu ancak güvendiği bir yetişkin aracılığıyla sakinleşebildiği görülmüştür. Genel kaygı düzeyinin bir miktar yüksek olduğu, kaygılandığı durumlarda bakım verme, bakım alma istediğinin artış gösterdiği ancak kolay sakinleşebildiği görülmüştür. Eski okulundan konuşulduğu kısım haricinde kaygılansa da kaygıyı yatıştırma yolunu açık tutabildiği ve duygu düzenleme becerilerini açıkça kullanabildiği gözlenmiştir. Eski okuluyla ilgili tutumu katı ve konuşmaya açık değildir. Bu durum çocuğun bu konuyu oyun odasına taşımaya hazır olmamasından kaynaklanabileceği gibi, yeni okulu ve aile desteğiyle bu süreçte eski iyilik haline dönüş olabileceğinden de kaynaklanabileceği düşünülmektedir."
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Bende bir anaokulu öğretmeniyim ve bu tarz olayların olabildiğine inanamıyorum. Yorumlarda da okuduğum gibi birsürü ruh hastası veli var ve çocukların psikolojilerini bozuyorlar. Tam da yalan söyleme yaşında aslında çocukta ama bir bilen tarafından raporlandıysa söylenecek söz yok. Zaten yalan olup olmadığını çocuğun tepkilerinden gözlemlemek mümkün. Çok yazık... Lütfen herkes öğretmen olmasın. Adımızıda mesleğimizide kirletmeye hakkınız yok. Öğretmenlik bir iş değil, yapamayacaksan git kardeşim.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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O değilde hepiniz nasilda memnunsunuz bari farklı şeyler yazsaydınız boyle kendinizi cok ele veriyorsunuz????????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadas lar hic bir anne durduk yere boyle yalan söylemez ortada bir suç var kimse inkar etmesin resimler yorumlar ortada kaldiki kamera kayıtları herseyi ele verir o cocuk sizin olsaydi yine boyle iyimser yaklaşımıydınız ben gider o ogretmeni gebertirdim kimse kusura baksinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Araştırmadan sadece duyulanlar üstüne saçma sapan karalama yapmak kolay. Benim 2 yiğenim bu okuldan geçen sene mezun oldu. Bu anlatılanlar tamamen yalan. Hiç böle bişey yaşamadık. Hatta tam tersi bütün öğretmenler çok ilgili ve nazik. Hepsi bilgili ve işiniin en iyileri. Herhangi bi şiddet odaya kapatma falan kesinlikle yok. Böle saçma haberlere sakın inanmayın. Bu haberi yapan muhabiride kınıyorum. Biraz araştırma yap öle haber yapCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Okulu karalamak için yapılmış bir haber yeğenlerim bu okula gittiler bir gün bile mutsuz gelmediler. Haber yapmak için yapılmış başka bir açıklaması yok.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır