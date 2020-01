Ünlü ozanı türküleriyle andılar

15.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:59

Sivas Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu öğrencileri, Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Sanat Sivas Projesi kapsamında Aşık Veysel'i anma programı düzenledi.



Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürleri Hülya Bozbıyık, Fatih Aydın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Okul Müdürü Hatice Gün'ün selamlama konuşması ile başlayan programda öğrenciler Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini seslendirdi. Tiyatro oyunları ile de ünlü halk ozanının hayatından kesitler sunan öğrencilerin performansı programa katılanlardan tam not aldı.



Programın sonunda tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik eden İl Müdürü Savaşçı, "Sayın Valimizin öncülüğünde başlattığımız 2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi kapsamında hayata geçirdiğimiz onlarca projemizden birisi olan Sanat Sivas Projesinin burada çok güzel bir örneğini gördük. Okulumuz mülteci kardeşlerimizin de eğitim gördüğü bir okul. Her zaman söylüyoruz; 'Bir okul, müdürü kadar okuldur ve bir okulda ana aktör öğretmendir' diye. Kısa zamanda bu okulda büyük gelişim gösteren Hatice hocam ve ekibine, yine çocuklarımıza büyük emek veren müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerimize ve bu çalışmaların hepsinde ayrı ayrı emeği olan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu programın hazırlanmasının her bir safhasında büyük emekler var. Bunu tepeden inme birisi olarak değil, milli eğitimin her bir kademesinde görev yapmış bir meslektaşınız olarak söylüyorum. O nedenle bu programın düzenlenmesinde emeği olan meslektaşlarımı tekrar tekrar tebrik ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA