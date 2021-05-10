Ünlü Ozan Abdurrahman Delen'den Anlamlı Anneler Günü Mesajı

Ünlü Halk Ozanı Abdurrahman Delen Anneler Günü ile ilgili olarak, toplumun temelini oluşturan aileyi fedakârlıklarıyla bir arada tutmayı başaran, sevgisiyle huzur ortamına dönüştüren annelerimizin bu özel gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Abdurrahman Delen açıklamasında; sevgili Peygamber Efendimizin "Cennet Annelerimizin ayakları altındadır" hadisine dayanak "Annelerin çok kutsal varlıklardır ve anne sevgisi de çok kıymetlidir. Dünyaya geldiğimizden itibaren bize doğru ve yanlışların hepsini en iyi şekilde gösteren annelerimize hak ettikleri değeri sadece bir gün değil her gün vermeliyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadeleriyle Anneler Günü'nü kutladı. Abdurrahman Delen ayrıca Anneler Günü'ne özel bir de şiir yazdı:

Tüm anneler çiçektir

Bu gün anneler günü

Sevgisi tek gerçektir

Bu gün anneler günü

Bizi canda taşıyan

Gönüllerde yaşayan

Yüzü nurdan ışıyan

Bu gün anneler günü

Anasız baca tütmez

Üzen cennete gitmez

Senede bir gün yetmez

Bu gün anneler günü

Analar başa taçtır

Tüm dertlere ilaçtır

Her can ona muhtaçtır

Bu gün anneler günü

Kaynak: Bültenler