Ünlü Ozan Abdurrahman Delen'den Anlamlı Anneler Günü Mesajı
Ünlü Halk Ozanı Abdurrahman Delen Anneler Günü ile ilgili olarak, toplumun temelini oluşturan aileyi fedakârlıklarıyla bir arada tutmayı başaran, sevgisiyle huzur ortamına dönüştüren annelerimizin bu özel gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Abdurrahman Delen açıklamasında; sevgili Peygamber Efendimizin "Cennet Annelerimizin ayakları altındadır" hadisine dayanak "Annelerin çok kutsal varlıklardır ve anne sevgisi de çok kıymetlidir. Dünyaya geldiğimizden itibaren bize doğru ve yanlışların hepsini en iyi şekilde gösteren annelerimize hak ettikleri değeri sadece bir gün değil her gün vermeliyiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadeleriyle Anneler Günü'nü kutladı. Abdurrahman Delen ayrıca Anneler Günü'ne özel bir de şiir yazdı:
Tüm anneler çiçektir
Bu gün anneler günü
Sevgisi tek gerçektir
Bu gün anneler günü
Bizi canda taşıyan
Gönüllerde yaşayan
Yüzü nurdan ışıyan
Bu gün anneler günü
Anasız baca tütmez
Üzen cennete gitmez
Senede bir gün yetmez
Bu gün anneler günü
Analar başa taçtır
Tüm dertlere ilaçtır
Her can ona muhtaçtır
Bu gün anneler günü
Kaynak: Bültenler