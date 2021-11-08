Ünlü oyuncunun yeni işi şaşırttı!
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Seçkin Özdemir, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Özdemir'in yeni işi şaşırttı. İşte detaylar...
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ayaküstü soruları yanıtlayan oyuncu, "Pilot oldum" dedi. Aldığı eğitim sonrası yalnız başına uçmaya başladığını söyleyen Özdemir, "Aşırı keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.
40 yaşındaki Özdemir, 'Günahkar', 'Tehlikeli Karım', 'Sevgili Geçmiş' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerde rol almıştı.