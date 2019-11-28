Ünlü oyuncunun yeğenine şiddet uygulayan bakıcı hakkında karar

28.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:25

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Özbekistan uyruklu bakıcı, "çocuğu kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. "Kötü muamele" suçundan ise beraat etti.

Ünlü oyuncu Özge Özprinçci'nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva'nın "basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Zurafo Ergasheva'yı "çocuğu kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Sanığın "kötü muamele" suçundan ise beraatine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Oyuncu Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sosyal medya hesabı üzerinden 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü belirterek, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kaçan bakıcının yakalanması için yardım istemişti.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bakıcı Ergasheva hakkında dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Özbekistan uyruklu bakıcı Zurafo Ergasheva'nın altını ıslatan 2 yaşındaki A.B.T.'nin poposuna vurduğu ve koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı, evdeki kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen çocuğun annesinin bakıcıyı işten çıkardığı anlatılmıştı.

Mağdurun olay nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtilirken, sanığın "basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından toplamda 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA