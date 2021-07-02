Ünlü oyuncunun seks itirafı olay yarattı!
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Ünlü oyuncunun seks itirafı olay yarattı!

Ünlü oyuncunun seks itirafı olay yarattı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson'un (36) seks itirafı sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl hayatını Colin Jost ile birleştiren Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bu kez yaptığı itirafla gündeme geldi.

"ARKA KOLTUĞA GEÇİP..."

Bir dergiye konuşan Scarlett Johansson, "Arabada seks yapmayı seviyorum. Gerçekten çılgın ve değişik bir şey yapmak isteseydim arka koltuğu seçerdim." ifadelerini kullandı.

Scarlett Johansson, Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) kendi içindeki reformları geciktirmesi üzerine, sinema sektörü çalışanlarına birlikten çekilme çağrısı yaparak gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncunun seks itirafı olay yarattı!
Ünlü oyuncunun seks itirafı olay yarattı!
Ünlü oyuncunun seks itirafı olay yarattı!

Kaynak: Snob Magazin

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