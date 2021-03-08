Ünlü oyuncunun öfke nöbeti: Otomobilinin çekildiğini öğrenince ortalığı birbirine kattı
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Ünlü oyuncunun öfke nöbeti: Otomobilinin çekildiğini öğrenince ortalığı birbirine kattı

08.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:31
Ünlü oyuncunun öfke nöbeti: Otomobilinin çekildiğini öğrenince ortalığı birbirine kattı

ÖFKEYLE ÇİÇEKÇİ DÜKKANINA GİRDİNicolai Berglann Çiçek ve Tasarım adlı dükkanın yöneticisi, Kevin Connolly'nin aracının camına oraya park etmemesi için defalarca not bırakıldığını hatırlattı.

ÖFKEYLE ÇİÇEKÇİ DÜKKANINA GİRDİ

Nicolai Berglann Çiçek ve Tasarım adlı dükkanın yöneticisi, Kevin Connolly'nin aracının camına oraya park etmemesi için defalarca not bırakıldığını hatırlattı. Fakat geçen hafta salı günü aktör aracını yine aynı yere park etti. Çiçekçi dükkanının yöneticisi, park yerinin hemen yanında bir kayıt stüdyosu bulunduğunu hatırlattı.

ARACI ÇEKİLİNCE KENDİNİ KAYBETTİ

Çiçekçi dükkanının çalışanları uyarılara aldırmayan Connolly'nin aracını oradan alması için bir çekici çağırdıklarını ve aracın çekildiğini anlattı. Bu sırada da Connolly'nin aracının alarmının durmadan çaldığını eklediler.

DÜKKAN ÇALIŞANLARINA BAĞIRIP ÇAĞIRDI

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Kevin Connolly, çiçekçi dükkanına girdi ve otomobilinin nerede olduğunu sordu. Öfke nöbetine kapılan Connolly, dükkan çalışanlarına bağırıp çağırdı. Daha sonra dışarı çıkarken de kapının yanında bulunan bazı ürünlere tekme attı. Connolly'nin o anları dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kevin Connolly'in sözcüsü bu konudaki haberlere hiçbir yorum yapmadı. Dükkan çalışanlarından hiçbirinin de polisi aramadığı belirtildi.

BABASI GİBİ OYUNCU OLDU

Kevin Connolly, kariyerinin en önemli adımını Entourage adlı TV dizisiyle yaptı. 1990'ların ünlü dizisi Unhappilly Ever After adlı yapımla tanınan Ryan Malloy'un oğlu olan Kevin Connolly, altı yaşından bu yana oyunculuk yapıyor.

Kaynak: Hürriyet

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