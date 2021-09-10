Ünlü oyuncunun jigolo tuttuğu iddia edildi

Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz'la ayrılıp yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ünlü oyuncuya eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan şok eden jigolo suçlaması geldi. İşte detaylar...

Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz'la ayrılıp Jehat Hekimoğlu ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Gülşen Abi, Paşa Gönlüm ve Beyoğlu Rüyası gibi unutulmaz projelerden tanıdığımız oyuncu Nilüfer Açıkalın'a (54) eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan şok suçlama geldi.

Ebru Oğuz, sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı.

Savcılığa başvuran Nilüfer Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti. (Sabah)

NE OLMUŞTU?

Nilüfer Açıkalın, yönetmen Orhan Oğuz ile 19 yıl süren bir ilişki yaşadı. Yönetmenin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Oğuz, bu ilişkiye hep karşıydı.

Ebru, beraberlik boyunca Nilüfer Açıkalın'a hep saygısız davrandı, hakaretler savurdu.

Açıkalın ise sevgilisine duyduğu saygı nedeniyle ses çıkarmıyor, bu hakaretleri sineye çekiyordu.

Kaynak: Snob Magazin