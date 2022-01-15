Ünlü oyuncunun hüzünlü vedası

Yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü, Cihangir'deki evinden taşındı. Başka bir yere yerleşen oyuncu eski semtine sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla veda etti. İşte detaylar…

İSTANBUL (Snob Magazin) - Son olarak 'Masumiyet' dizisiyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, İstanbul'a ilk geldiğinde yaşadığı yer Cihangir'den taşınarak Moda'ya yerleşti. Cihangir'den bazı fotoğraflar paylaşan oyuncu, paylaşımın altına yazdığı hüzünlü notla veda etti.

Moda'daki deniz manzaralı evinden ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Tütüncü'nün fotoğrafı binlerce beğeni aldı.