Ünlü oyuncunun gözaltına alındığı olayda ifadeler ortaya çıktı
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Ünlü oyuncunun gözaltına alındığı olayda ifadeler ortaya çıktı

08.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:51
Ünlü oyuncunun gözaltına alındığı olayda ifadeler ortaya çıktı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ihbar üzerine Bebek'te durdurulan lüks otomobilinin bagajında esrar ve eroin bulunması nedeniyle arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan oyuncu Ayşe Gül Çınar ile ifadesi nedeniyle gözaltına alınan eski sevgilisi adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ihbar üzerine Bebek'te durdurulan lüks otomobilinin bagajında esrar ve eroin bulunması nedeniyle arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan oyuncu Ayşe Gül Çınar ile ifadesi nedeniyle gözaltına alınan eski sevgilisi adliyeye sevk edildi. İkilinin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Beylikdüzü'nde önceki gün arkadaşlarla birlikte bir mekanda eğlenen dizi oyuncusu Ayşe Gül Çınar (22), daha sonra Etiler'deki evine gitmek için otomobiliyle yola çıkmıştı. Çınar Bebek Cevdet Paşa Caddesi üzerinde seyrettiği esnada ihbar üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Çınar ve arkadaşı Nimet Y. polis ekipleri tarafından dışarıya davet edildikten sonra otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında 22 parça toplamda 15 gram esrar, 5 parça da toplamda 4 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulmasının ardından Çınar ve arkadaşı gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Emniyette birbirlerini suçladılar

Gözaltına alınmalarının ardından ifadesi alınan Çınar, uyuşturucu maddelerden bilgisi olmadığını belirterek bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisinin araca koyduğunu iddia etti. Arkadaşı Nimet Y. ise ifadesinde maddelerden haberi ve ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Ç.'yi de gözaltına aldı.

Adli işlemleri yapılarak adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan inşaat işi yapan Furkan Ç. ise ifadesinde uyuşturucuları koymadığını iddia etti. 3 şüpheliye ifadelerinin alınması ve sorgulanmalarının ardından "uyuşturucu madde ticareti ve imal" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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